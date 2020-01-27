Эксперты составили ТОП-10 самых продаваемых моделей автомобилей на глобальном рынке. Лидер рейтинга сохранил свою позицию.

Лидером по продажам среди новых автомобилей в 2019 году стала Toyota Corolla. Эта модель японского производителя представлена тремя кузовными формами – хэтчбек, седан и универсал, а также имеет различный дизайн для рынков разных стран. В прошлом году Toyota продала 1 236 380 экземпляров Corolla, улучшив прошлогодний результат на 4,1%.

Читайте также: Большинство водителей не заплатят половину стоимости iPhone за технологии, спасающие жизнь: исследования

В ежегодном рейтинге продаж новых автомобилей от аналитического агентства focus2move Toyota удалось занять еще и третье место со своим несравненным кроссовером RAV4. Между двумя Тойотами на второе место рейтинга удалось втиснуться пикапу Ford F-Series (имеет несколько кузовных форм).

В целом шортлист автомобильных бестселлеров 2019 года включает 50 моделей, однако показатели объемов представлены только для первой десятки. Итак, список 10 лучших выглядит следующим образом:

Toyota Corolla – 1 236 380; Ford F-Series – 1 070 234; Toyota RAV4 – 931 852; Honda Civic – 821 374; Honda CR-V – 818 981; Volkswagen Tiguan – 741 297; Ram пикап – 731 895; Toyota Camry – 690 729; Volkswagen Golf – 687 664; Chevrolet Silverado – 644 013.

Полный список 50 автомобилей-бестселлеров 2019 года доступен по этой ссылке на портале focus2move.

Также интересно: Rolls-Royce установил рекорд продаж в мире и Украине