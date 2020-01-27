Екперти склали ТОП-10 найбільш продаваних моделей автомобілів на глобальному ринку. Лідер рейтингу зберіг свою позицію.

Лідером за продажами серед нових автомобілів у 2019 році стала Toyota Corolla. Ця модель японського виробника представлена трьома кузовними формами – хетчбек, седан та універсал, а також має різний дизайн для ринків різних країн. Минулого року Toyota продала 1 236 380 примірників Corolla, поліпшивши торішній результат на 4,1%.

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У щорічному рейтингу продажів нових автомобілів від аналітичного агентства focus2move Toyota вдалось зайняти ще й третє місце зі своїм незрівнянним кросовером RAV4. Між двома Тойотами на друге місце рейтингу вдалось втиснутись пікапу Ford F-Series (має кілька кузовних форм).

Загалом шортліст автомобільних бестселлерів 2019 року включає 50 моделей, однак показники об’ємів представлені лише для першої десятки. Отже, список 10 кращих виглядає наступним чином:

Toyota Corolla – 1 236 380; Ford F-Series – 1 070 234; Toyota RAV4 – 931 852; Honda Civic – 821 374; Honda CR-V – 818 981; Volkswagen Tiguan – 741 297; Ram пікап – 731 895; Toyota Camry – 690 729; Volkswagen Golf – 687 664; Chevrolet Silverado – 644 013.

Повний список 50 автомобілів-бестселлерів 2019 року доступний за цим посиланням на порталі focus2move.

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