Екперти склали ТОП-10 найбільш продаваних моделей автомобілів на глобальному ринку. Лідер рейтингу зберіг свою позицію.
Лідером за продажами серед нових автомобілів у 2019 році стала Toyota Corolla. Ця модель японського виробника представлена трьома кузовними формами – хетчбек, седан та універсал, а також має різний дизайн для ринків різних країн. Минулого року Toyota продала 1 236 380 примірників Corolla, поліпшивши торішній результат на 4,1%.
Читайте також: Більшість водіїв не заплатять половину вартості iPhone за технології, що рятують життя: дослідження
У щорічному рейтингу продажів нових автомобілів від аналітичного агентства focus2move Toyota вдалось зайняти ще й третє місце зі своїм незрівнянним кросовером RAV4. Між двома Тойотами на друге місце рейтингу вдалось втиснутись пікапу Ford F-Series (має кілька кузовних форм).
Загалом шортліст автомобільних бестселлерів 2019 року включає 50 моделей, однак показники об’ємів представлені лише для першої десятки. Отже, список 10 кращих виглядає наступним чином:
- Toyota Corolla – 1 236 380;
- Ford F-Series – 1 070 234;
- Toyota RAV4 – 931 852;
- Honda Civic – 821 374;
- Honda CR-V – 818 981;
- Volkswagen Tiguan – 741 297;
- Ram пікап – 731 895;
- Toyota Camry – 690 729;
- Volkswagen Golf – 687 664;
- Chevrolet Silverado – 644 013.
Повний список 50 автомобілів-бестселлерів 2019 року доступний за цим посиланням на порталі focus2move.
Також цікаво: Rolls-Royce встановив рекорд продажів в світі і Україні