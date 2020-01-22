Всього за 2019 рік було реалізовано 5152 автомобілів.

Британський підрозділ концерну BMW компанія Rolls-Royce Motor Cars у минулому році встановила абсолютний рекорд продажів протягом 116-річної історії. Загалом 5152 автомобілів були доставлені покупцям у понад 50 країнах світу, що на 25% більше, ніж у 2018 році.

Вагомий внесок зробили і українські покупці – вони придбали 16 Rolls Royce, з них 3/4 припало на новий позашляховик марки Cullinan. Цей показник втричі більший за минулорічний та також є рекордним за всю історію бренду в Україні, а вона починається проданого в Одесі Rolls Royce у 1914 році.

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За словами Френка Тімана, регіонального представника Rolls-Royce Motor Cars в Європі, всього в Україні продано близько сотні "Роллс-Ройсів". Причому українські покупці обирали досить незвичні комплектації – наприклад, чорний кузов та червоний салон. Також існує попит на ексклюзивне виконання в версії Rolls-Royce Bespoke.

Ще один напрямок роботи Rolls-Royce в Україні – продаж моделей з пробігом. Вони призначені для тих, хто не хоче чекати свого замовлення або не може витратити багато грошей на розкішний автомобіль, який йому потрібен для статусу.

Нагадаємо, що африканський король купив 19 Rolls-Royce для своєї сім'ї.