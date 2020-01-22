Всего за 2019 год было реализовано 5152 автомобилей.

Британское подразделение концерна BMW компания Rolls-Royce Motor Cars в прошлом году установила абсолютный рекорд продаж в 116-летней истории. В общем 5 152 автомобиля были доставлены покупателям в более чем 50 странах мира, что на 25% больше, чем в 2018 году.

Весомый вклад внесли и украинские покупатели – они приобрели 16 Rolls Royce, из них 3/4 пришлось на новый внедорожник марки Cullinan. Этот показатель втрое больше прошлогоднего и является рекордным за всю историю бренда в Украине, а она начинается проданного в Одессе Rolls Royce в 1914 году.

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По словам Фрэнка Тимана, регионального представителя Rolls-Royce Motor Cars в Европе, всего в Украине продано около сотни "Роллс-Ройсов". Причем украинские покупатели выбирали довольно необычные комплектации – например, черный кузов и красный салон. Также существует спрос на эксклюзивное исполнение в версии Rolls-Royce Bespoke.

Еще одно направление работы Rolls-Royce в Украине – продажа моделей с пробегом. Они предназначены для тех, кто не хочет ждать своего заказа или не может потратить много денег на роскошный автомобиль, который ему нужен для статуса.

Напомним, что африканский король купил 19 Rolls-Royce для своей семьи.