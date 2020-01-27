Заощаджувати на власній безпеці може бути собі дорожче. Тож коли стоїть питання вибору: "система автоматичного аварійного гальмування чи підігрів сидінь", варто обирати з розумом.

Інноваційні техенології не можуть бути дешевими з вагомих причин, це зрозуміло. Однак, незважаючи на усю їхню користь, більшість водіїв ладні ризикувати, економлячи при купівлі автомобіля, саме на них.

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Сьогодні вже не потрібно доводити ефективність подушок безпеки чи систем ABS або ESP, хоча все ще є водії, котрі нехтують навіть елементарними пасками безпеки. Дослідження компанії Deloitte показує, що навіть усвідомлюючи усю користь нових технологій, покупці нових автомобілів у більшості випадків не хочуть за них платити.

У дослідженні взяло участь 35 000 учасників з 20 країн, однак на графіках представлені результати для масових ринків: Німеччина, США, Японія, Китай, Індія та Південна Корея. Респондентам ставилось запитання: чи готові ви заплатити за певні технології та системи більше $500 (в еквіваленті до місцевої валюти та з урахуванням локальних цін)? Популярний у всьому світі смартфон в данному випадку є індикатором, оскільки майже всюди коштує однаково – близько $1000.

Результати різняться, залежно від регіону, однак в цілому ситуація в різних країнах схожа. Причому, помірковані німці, як виявилось, є найбільш ризиковими водіями – 71% респондентів заявили, що не заплатять більше 500 доларів за засоби безпеки нового покоління. І це найвищий відсоток “відмовників” у світі.

Крім систем безпеки (Safety), на графіках представлено результати опитування про готовність заплатити більше означеної суми за інтернет-технології та підключення (Connectivity), розважальні функції (Infotainemt), системи напівавтоматичного/автоматичного управління (Autonomy), а також альтернативні силові агрегати (Alternative Engine Solutions).

Фото: результати дослідження Deloitte / Autoevolution

Дивно, але 80% респондентів з Індії ладні заплатити більше п’ятисот баксів за інтернет-зв’язок та функції підключення в автомобілі, тоді як серед німецьких покупців лише 64% вважають такі опції вартими своїх грошей.

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