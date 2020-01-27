Экономить на собственной безопасности может быть себе дороже. Поэтому когда стоит вопрос выбора: "система автоматического аварийного торможения или подогрев сидений", стоит выбирать с умом.

Инновационные техенологии не могут быть дешевыми по веским причинам, это понятно. Однако, несмотря на всю их пользу, большинство водителей готовы рисковать, экономя при покупке автомобиля именно на них.

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Сегодня уже не нужно доказывать эффективность подушек безопасности, систем ABS или ESP, хотя все еще есть водители, которые пренебрегают даже элементарными ремнями безопасности. Исследование компании Deloitte показывает, что даже осознавая всю пользу новых технологий, покупатели новых автомобилей в большинстве случаев не хотят за них платить.

В исследовании приняло участие 35 тысяч участников из 20 стран, однако на графиках представлены результаты для массовых рынков: Германия, США, Япония, Китай, Индия и Южная Корея. Респондентам задавали вопрос: готовы ли вы заплатить за определенные технологии и системы более $500 (в эквиваленте к местной валюте и с учетом локальных цен)? Популярный во всем мире смартфон в данном случае является индикатором, поскольку почти везде стоит одинаково – около $1000.

Результаты разнятся в зависимости от региона, однако в целом ситуация в разных странах похожа. Причем умеренные немцы, как оказалось, являются наиболее рисковыми водителями – 71% респондентов заявили, что не заплатят более 500 долларов за средства безопасности нового поколения. И это самый высокий процент “отказников” в мире.

Кроме систем безопасности (Safety), на графиках представлены результаты опроса о готовности заплатить больше указанной суммы за интернет-технологии и подключение (Connectivity), развлекательные функции (Infotainemt), системы полуавтоматического/автоматического управления (Autonomy), а также альтернативные силовые агрегаты (Alternative Engine Solutions).

Фото: результаты исследования Deloitte / Autoevolution

Удивительно, но 80% респондентов из Индии готовы заплатить больше пятисот баксов за интернет-связь и функции подключения в автомобиле, тогда как среди немецких покупателей только 64% считают такие опции стоящими своих денег.

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