Kinto вже рік працює в Японії і показав непогані результати, тож виробник переносить цей позитивний досвід і на Європу. Причому в розширеному вигляді.

Корпорація Toyota минулого року запустила в Японії новий сервіс під брендом Kinto, який дозволяє володіти автомобілем “за підпискою”. Тепер він виходить на європейський ринок.

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Світ змінюється, в тому числі й автомобільний. Показники продажів нових автомобілів у світі наблизились до пікового значення під 100 мільйонів на рік, більше ринок поглинути вже не може, а значить попереду лише спад. Нові формати автомобілів та їх презентацій, продажів та самого підходу до мобільності змушують автовиробників до пошуку нових концепцій ведення бізнесу.

“Наш новий бренд мобільності Kinto сигналізує про те, що компанія, як ніколи, націлена на задоволення потреб клієнтів в мобільності”, – сказав виконавчий віце-президент Toyota Motor Europe, Меттью Харрісон.

У Японії бренд Kinto розділений на дві гілки: Kinto One та Kinto Select. Перша пропонує користування однією з моделей Toyota – Prius, Corolla Sport, Alphard, Vellfire або Crown. Друга пропонує гібридні моделі Lexus: ES 300h, IS 300h, RC 300h, UX 250h, RX 450h і NX 300h.

Підписне володіння автомобілем за програмою Kinto схоже на лізинг, однак в 36-місячну підписку вже включені страхові внески, транспортний податок, реєстраційні збори і навіть регулярне планове технічне обслуговування. Власнику залишається тільки заправляти машину. А для користувачів Kinto Select доступна додаткова можливість – кожні шість місяців можна міняти обрану модель авто на іншу, з тієї ж програми.

До Європи бренд Kinto прийшов вже з чотирма сервісами. Вже знайомим Kinto One, каршерінгом гібридів Kinto Share, груповим користуванням автомобілями (карпулінг) Kinto Join, а також Kinto Flex – лізингом за передплатою, з гнучкими умовами і преміальним рівнем авто. Всі сервіси будуть доступні в мобільному додатку.

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