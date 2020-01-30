З наступного року одна з найбільших світових виставок припинить своє існування. Однак автомобільне шоу повинно з'явитись в іншому німецькому місті, хоча і в оновленому форматі.

Майже сім десятиліть автошоу у Франкфурті було місцем зустрічі нових автомобілів та усіх, кого цікавить транспорт. Та цього року IAA, тобто Internationale Automobil-Ausstellung або Франкфуртський автосалон буде останнім.

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Німецька асоціація Verband der Automobilindustrie (VDA) повідомляє, що за останні роки відвідуваність автосалону значно скоротилась. Якщо у 2015 році IAA відвідало близько мільйона людей, то в 2017 році їх було 810 тисяч, а минулого року на виставку прийшло лише 550 тисяч відвідувачів. Зважаючи на значні організаційні витрати для участі в подібних заходах, автовиробники також усе частіше відмовляються від власних експозицій на них.

Крім того, автошоу все частіше використовують для поширення своїх ідей еко-активісти, що також не додає виставкам привабливості в очах відвідувачів.

Організатори IAA оголосили, що в 2021 році Франкфуртський автосалон не відбудуться, однак вже зараз відкритий “конкурс на заміщення”. За інформацією VDA, в ньому беруть участь кілька великих німецьких міст: Берлін, Мюнхен, Гамбург, Кельн, Штутгарт і Ганновер. При цьому розробляється новий підхід до проведення автошоу, нова концепція. Передбачається, що виставка відійде від традиційних принципів статичної демонстрації нових автомобілів і буде зосереджена на інших аспектах індустрії – перспективних технологіях, сервісах, концепціях міської та індивідуальної мобільності тощо. Місто, що прийме естафету у Франкфурта обіцяють назвати протягом найближчих тижнів.

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