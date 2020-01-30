Со следующего года одна из крупнейших мировых выставок прекратит свое существование. Однако автомобильное шоу должно появиться в другом немецком городе, хотя и в обновленном формате.

Почти семь десятилетий автошоу во Франкфурте было местом встречи новых автомобилей и всех, кого интересует транспорт. Но в этом году IAA, то есть Internationale Automobil-Ausstellung или Франкфуртский автосалон будет последним.

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Немецкая ассоциация Verband der Automobilindustrie (VDA) сообщает, что за последние годы посещаемость автосалона значительно сократилась. Если в 2015 году IAA посетили около миллиона человек, то в 2017 году их было 810 тысяч, а в прошлом году на выставку пришли всего 550 тысяч посетителей. Несмотря на значительные организационные расходы для участия в подобных мероприятиях, автопроизводители также все чаще отказываются от собственных экспозиций на них.

Кроме того, автошоу все чаще используют для распространения своих идей эко-активисты, что также не добавляет выставкам привлекательность в глазах посетителей.

Организаторы IAA объявили, что в 2021 году Франкфуртский автосалон не состоится, однако уже сейчас открыт “конкурс на замещение”. По информации VDA, в нем участвуют несколько крупных немецких городов: Берлин, Мюнхен, Гамбург, Кельн, Штутгарт и Ганновер. При этом разрабатывается новый подход к проведению автошоу, новая концепция. Предполагается, что выставка отойдет от традиционных принципов статической демонстрации новых автомобилей и будет сосредоточена на других аспектах индустрии – перспективных технологиях, сервисах, концепциях городской и индивидуальной мобильности и тому подобное. Город, который примет эстафету у Франкфурта, обещают назвать в течение ближайших недель.

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