Единственный продукт немецкого концерна, которому не страшен дизельгейт.

Фирменные берлинские колбаски карри из Вольфсбурга продаются лучше Golf, Passat и Tiguan. Их производство ведется на единственном заводе, тогда как автомобили собираются на полсотни заводов по всему миру.

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Volkswagen выпускает колбаски карривурст уже почти полвека, с середины 1970-х годов. Сначала их готовили исключительно для кормления сотрудников компании, однако впоследствии сосиски появились в свободной продаже в немецких магазинах. В 2019 году Volkswagen наделал аж 6,3 миллиона сосисок, а машин собрал “лишь” 6,2 миллиона. Интересно, что фирменные колбаски Volkswagen даже внесены в официальный каталог запчастей и имеют собственный ИД-номер.

Фото: фирменные сосиски от Volkswagen / Motor1

Колбаски карривурст считаются одной из самых популярных закусок в Германии в целом и в Берлине в частности, а их рецепт известен еще с послевоенных лет.

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