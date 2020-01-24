Истории с Дизельгейтом уже пятый год, а немецкий производитель все еще страдает от его последствий.

Volkswagen Group продолжает получать штрафы за "Дизельгейт", на этот раз правительство Канады потребовало от немецкого производителя финансовой компенсации за ущерб окружающей среде страны в размере почти 200 миллионов канадских долларов – это 177 миллионов евро.

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По сообщению Reuters, в декабре Volkswagen Group предъявили обвинение в импорте на территорию Канады почти 128 тысяч автомобилей, которые нарушают местные нормы выбросов CO2. Концерну было предъявлено 60 обвинений, после чего немецкий производитель признал вину в нарушении канадского закона о защите окружающей среды.

По словам прокуроров, штраф, который получил концерн, – самая большая для страны сумма наказания за нарушение экологического закона: он выше предыдущего в 26 раз! Штрафные средства от Volkswagen пойдут на поддержку экологических проектов в Канаде на национальном уровне.

В середине января польский офис Volkswagen Group получил еще один рекордный штраф от властей страны из-за дизельного скандала. Его сумма составила 28,6 миллионов евро.

Сам скандал начался еще в 2015 году, когда производитель признался, что использовал специальные устройства и программное обеспечение для обхода тестов на содержание вредных выбросов в выхлопе. За все время общая сумма штрафов для производителя достигла 90 миллиардов долларов. Кроме того, концерну пришлось отозвать около 11 миллионов "дизельгейтных" автомобилей.

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