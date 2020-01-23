Штраф "Укртрансбезпеки" является незаконным, если водителю не дали возможности перераспределить груз на месте остановки равномерно по осям.

За превышение весовых норм грузов перевозчик может получить штраф “Укртрансбезпеки” в размере от 8 500 грн до 34 000 грн.

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Однако не всем известно, что законодательством предоставлено право перевозчику на месте взвешивания привести весовые параметры транспортного средства в соответствие с установленными нормами путем частичной разгрузки, перегрузки на другое транспортное средство или в любой другой способ.

После приведения весовых параметров транспортного средства в соответствие с нормами такое средство направляется для осуществления повторного взвешивания. Если при осуществлении повторного взвешивания фактов превышения весовых параметров не обнаружено, транспортное средство может продолжить дальнейшее движение.

Поэтому водитель на месте взвешивания имеет право требовать у работника “Укртрансбезпеки” предоставить возможность перераспределить груз равномерно по осям или частично разгрузить автомобиль. После этого, водитель имеет право пройти повторное взвешивание.

Если работник “Укртрансбезпеки” отказывает водителю воспользоваться этим правом, то штраф за превышение весовых параметров является незаконным, поскольку вынесен с грубым нарушением процедуры.

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