Штраф "Укртрансбезпеки" є незаконним, якщо водієві не дали можливості перерозподілити вантаж на місці зупинки рівномірно по осях.

За перевищення вагових норм вантажів перевізник може отримати штраф “Укртрансбезпеки” в розмірі від 8 500 грн. до 34 000 грн.

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Проте не всім відомо, що законодавством надано право перевізнику на місці зважування привести вагові параметри транспортного засобу у відповідність з установленими нормами шляхом часткового розвантаження, перевантаження на інший транспортний засіб або у будь-який інший спосіб.

Якщо після приведення вагових параметрів транспортного засобу у відповідність з нормами такий засіб спрямовується для здійснення повторного зважування. Якщо під час здійснення повторного зважування фактів перевищення вагових параметрів не виявлено, транспортний засіб може продовжити подальший рух.

Тому водій на місці зважування має право вимагати у працівника “Укртрансбезпеки” надати можливість перерозподілити вантаж рівномірно по осях чи частково розвантажити автомобіль. Після цього, водій має право пройти повторне зважування.

Якщо працівник “Укртрансбезпеки” відмовляє водієві скористатись цим правом, то штраф за перевищення вагових параметрів є незаконним, оскільки винесений з грубим порушенням процедури.

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