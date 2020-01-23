Обіцянка навести лад у дорожній галузі лунає від кожного голови уряду протягом усіх років незалежності. Допоки жоден прем’єр її не виконав.

Прем'єр-міністр Гончарук поділився амбітними планами будівництва трас, та пообіцяв, що дороги більше не будуть "символом кризи та ганьби". За найближчі п’ять років влада планує зробити дороги України "символом зростання та розвитку" країни. Про це йдеться у повідомленні на сторінці прем'єр-міністра України Олексія Гончарука у Facebook.

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У публікації зазначається, що раніше українські дороги були "символом кризи та ганьби". Він переконаний, що тепер ситуація кардинально зміниться. Так, лише за 2019 рік у планах відбудувати понад 4 тисячі кілометрів шляхів. На це виділили гроші з бюджету, а ще значну частину мають надати міжнародні організації. Загальна сума складе понад 66 млрд грн. Гончарук зауважив, що тепер клаптикові ремонти йдуть у минуле, а буде лише якісне комплексне дорожнє будівництво.

Нагадаємо, що мережа автомобільних доріг України складає 172,4 тис. км. Відбудова обіцяних 4 тис. км. Це близько 2% від загальної кількості. Тобто, якщо дороги будуть відновлювати обіцяними темпами, їх повністю відремонтують приблизно за 50 років.

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