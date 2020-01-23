Обещание навести порядок в дорожной отрасли раздается от каждого главы правительства на протяжении всех лет независимости. Пока ни один премьер ее не выполнил.

Премьер-министр Гончарук поделился амбициозными планами строительства трасс, и пообещал, что дороги больше не будут "символом кризиса и позора". В ближайшие пять лет власти планируют сделать дороги Украины "символом роста и развития" страны. Об этом говорится в сообщении на странице премьер-министра Украины Алексея Гончарука в Facebook.

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В публикации отмечается, что ранее украинские дороги были "символом кризиса и позора". Он убежден, что теперь ситуация кардинально изменится. Так, только за 2020 год в планах восстановить более 4 тысячи километров дорог. На это выделили деньги из бюджета, а еще значительную часть должны предоставить международные организации. Общая сумма составит более 66 млрд грн. Гончарук отметил, что теперь клочковые ремонты уходят в прошлое, а будет только качественное комплексное дорожное строительство.

Напомним, что сеть автомобильных дорог Украины составляет 172,4 тыс. км. Восстановление обещанных 4 тыс. км. это около 2%. То есть, если дороги будут восстанавливать обещанными темпами, их полностью отремонтируют за 50 лет.

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