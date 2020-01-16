Обещания отремонтировать дороги в ближайшем будущем озвучивает каждая новая власть, но пока состояние украинских дорог трудно назвать удовлетворительным. Поменяется ли что-то при каденции нынешнего Кабмина?

Распоряжением Кабинета Министров Украины утвержден перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения в 2020 году и объем бюджетных средств для их финансирования за счет специального фонда государственного бюджета по бюджетной программе 3111020 "Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения". Об этом после заседания правительства сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

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"В 2020 году с Дорожного фонда будет направлен 31 млрд 528 млн 105 тыс. грн на финансирование работ по строительству, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения. Правительством уже утвержден перечень таких объектов. Будет восстановлено 1345 км дорог государственного значения и 3711 пог. метров мостов. Кроме дорог государственного значения, будут восстанавливаться также и дороги местного и территориального значения. Наша цель – отремонтировать 4000 километров дорог за 2020 год", – отметил Владислав Криклий.

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