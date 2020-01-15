Автомобиль обещают представить в июне этого года, после чего планируют отправить в рекламное турне по Европе.

Объединение инженеров Технологического университета Эйндховена под названием TU/ecomotive анонсировало выход компактного электрокара Luca, созданного с мыслями о защите природы.

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Дизайн и характеристики – не главное для концепта Luca. Хотя прототип заявлен как спортивный автомобиль, парой мотор-колес общей мощностью в 15 киловатт (20 л.с.) сегодня уже никого не удивишь. А вот материалы, которые используются для его изготовления – действительно что-то новое. Шасси электрокара создано с использованием пластикового мусора, выловленного из океана.

Создатели Luca стремятся использовать как можно больше отходов при создании электрокара. Шасси машины будет сделано из композитного материала, включающего, в частности, переделанный термопластик полиэтилентерефталат и переработанный полипропилен. В то же время, для обеспечения прочности конструкции, передние и задние каркасы будут выполнены из переработанного алюминия.

Фото: эко-концепт Luca / TU/ecomotive

Питание для электромоторов Luca будут обеспечивать шесть батарейных блоков. Их можно будет легко заменить, когда и если произойдет значительный скачок в технологиях и аккумуляторы станут более продуктивными. Салон будет двухместным и получит проецируемые на лобовое стекло индикаторы системы навигации. А большие мониторы традиционных на данный момент мультимедийных центров разработчики Luca считают расточительством ресурсов.

Фото: концепт Noah / TU/ecomotive

В прошлом году команда TU/ecomotive показала концепт с похожей философией эко-дружественности, из оптимизированных материалов и максимальной энергоэффективности под названием Noah. Главной особенностью концепта Noah была возможность его полной вторичной переработки, после окончания жизненного цикла.

Главная цель разработчиков – продемонстрировать возможности использования материалов, которыми пренебрегают современные автопроизводители, в том числе мусора. Тем не менее, автомобиль планируют сертифицировать для передвижения по общественным дорогам.

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