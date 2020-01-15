Автомобіль обіцяють представити у червні цього року, після чого планують відправити у рекламне турне Європою.

Об’єднання інженерів Технологічного університету Ейндховена під назвою TU/ecomotive анонсувало вихід компактного електрокара Luca, створеного з думками про захист природи.

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Дизайн та характеристики – не головне для концепту Luca. Хоча прототип заявлений як спортивний автомобіль, парою мотор-коліс загальною потужністю у 15 кіловат (20 к.с.) сьогодні вже нікого не здивуєш. А от матеріали, які використовуються для його виготовлення – і справді щось нове. Шасі електрокара створене з використанням пластикового сміття, виловленого з океану.

Творці Luca прагнуть використовувати якомога більше відходів при будівництві електрокара. Шасі машини буде зроблена з композитного матеріалу, що включає, зокрема, перероблений термопластик поліетилентерефталат і перероблений поліпропілен. В той же час, для забезпечення міцності конструкції, передні і задні каркаси будуть виконані з переробленого алюмінію.

Фото: еко-концепт Luca / TU/ecomotive

Живлення для електромоторів Luca забезпечуватимуть шість батарейних блоків. Їх можна буде легко замінити, коли і якщо відбудеться значний стрибок у технологіях і акумулятори стануть більш продуктивними. Салон буде двомісним та отримає проектовані на лобове скло індикатори системи навігації. А великі монітори традиційних сьогодні мультимедійних центрів розробники Luca вважають марнотратством ресурсів.

Фото: концепт Noah / TU/ecomotive

Минулого року команда TU/ecomotive показала концепт зі схожою філософією еко-дружності, оптимізованих матеріалів та максимальної енергоефективності під назвою Noah. Головною особливістю концепта Noah була можливість його повної вторинної переробки, після закінчення життєвого циклу.

Головна мета розробників – продемонструвати можливості використання матеріалів, якими нехтують сучасні автовиробники, в тому числі сміття. Тим не менш, автомобіль планують сертифікувати для пересування громадськими дорогами.

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