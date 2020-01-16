В 2019 году общее количество ДТП увеличилось. Возросло также количество травмированных и погибших.

В 2019 году общее количество ДТП увеличилось на 7%. В прошлом году произошло 160 675 ДТП (в 2018 году было зафиксировано 150 120 ДТП). Количество ДТП с пострадавшими за прошлый год выросло с 24 294 до 26 052 (+7,2%). Количество погибших достигло 3454 человек. В 2018 году в результате ДТП погибли 3350 человек. (+3,1%)

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Назвали в нацполции и распространенные причины ДТП с пострадавшими:

Превышение безопасной скорости – 5765 ДТП

Нарушение правил маневрирования – 3671 ДТП

Нарушение правил проезда перекрестков – 1897 ДТП

Несоблюдение дистанции – 1657 ДТП

Управление ТС в нетрезвом состоянии – 1216 ДТП

Нарушение правил проезда пешеходных переходов -1011 ДТП

Выезд на полосу встречного движения – 586 ДТП

Переход в неустановленном месте – 545 ДТП

Превышение установленной скорости – 362 ДТП

Нарушение правил обгона – 279 ДТП

Следует отметить, что из-за "Управления неисправным транспортным средством" за год произошло всего 45 ДТП с пострадавшими (общее количество ДТП с пострадавшими 26 052). То есть количество ДТП с пострадавшими, происходящие из-за управления неисправным транспортным средством по официальной статистике полиции не превышает 0,2%.

Несмотря на это украинские чиновник уже не раз озвучивали планы по возвращению коррупционного техосмотра.

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