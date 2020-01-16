В 2019 році загальна кількість ДТП збільшилась. Зросла також кількість травмованих та загиблих осіб.
В 2019 році загальна кількість ДТП збільшилась на 7%. Минулого року сталось 160 675 ДТП (В 2018 було зафіксовано 150 120 ДТП). Кількість ДТП з постраждалими за минулий рік зросла з 24 294 до 26 052 (+7,2%). Кількість загиблих сягнула 3 454 осіб. В 2018 в результаті ДТП загинуло 3 350 людей. (+3,1%)
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Назвали в нацполції і найпоширеніші причини ДТП з постраждалими:
Перевищення безпечної швидкості – 5 765 ДТП
Порушення правил маневрування – 3 671 ДТП
Порушення правил проїзду перехресть – 1 897 ДТП
Недодержання дистанції – 1 657 ДТП
Керування ТЗ у нетверезому стані – 1 216 ДТП
Порушення правил проїзду пішохідних переходів –1 011 ДТП
Виїзд на смугу зустрічного руху – 586 ДТП
Перехід у невстановленому місці - 545 ДТП
Перевищення встановленої швидкості – 362 ДТП
Порушення правил обгону – 279 ДТП
Слід зазначити, що через "Управління несправним транспортним засобом" за рік сталось усього 45 ДТП з постраждалими (загальна кількість ДТП з постраждалими 26 052). Тобто кількість ДТП з потерпілими, що відбуваються через керування несправним транспортним засобом за офіційною статистикою поліції не перевищує 0,2%.
Незважаючи на це, українські чиновники вже не раз озвучували плани з повернення техогляду.
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