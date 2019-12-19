Чиновники прагнуть відновити обов'язковий техогляд для легкових авто вже наступного року.

З 2020 року Українські державники хочуть відновити технічний огляд автомобільного транспорту, який був відмінений в 2011 році. Про це сказав міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

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Він повідомив про те, що в асоціації з ЄС таке положення начебто обов’язкове. Тож наступного року такий законопроект буде ухвалено, сподівається Криклій. Насправді ж в тексті Угоди про асоціацію з ЄС техогляд не згадується взагалі. Він регламентується Директивою 2014/45/ЄС яка є обов’язковою для виконання лише державами-членами ЄС.

Незважаючи на те, що про повноцінне членство України в ЄС поки що мова не йде, а за офіційними даними поліції кількість ДТП, що виникає через поганий технічний стан значно менше 1%, міністр Криклій вважає за доцільне відновити корупційну схему яка була відмінена в 2011 році.

“Для цього потрібно підготувати інфраструктурне середовище. Поступово буде впроваджено, починаючи з переобладнаних машин, тих, які вперше ввозять, вживанні автівки, ввезені із-за кордону автомобілі”, – зауважив він.

Криклій сподівається, що з корупцією в цій сфері дозволить боротися відеофіксація процедур техогляду.

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Раніше повідомлялося, до 1 січня 2022 року перевірка автомобілів на придатність до експлуатації буде проводитися тільки у випадку реєстрації або перереєстрації, зміни власника, зміни систем або їх складових, що впливають на безпеку дорожнього руху, або виїзду за кордон (до 1 січня 2022 року – добровільно, а з 1 січня 2022 року – в обов’язковому порядку).