Чиновники стремятся восстановить обязательный техосмотр для легковых авто в следующем году.

С 2020 года Украинские государственники хотят восстановить технический осмотр автомобильного транспорта, который был отменен в 2011 году. Об этом сказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

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Он сообщил о том, что для ассоциации с ЕС такое положение вроде бы обязательно. Поэтому в следующем году такой законопроект будет принят, надеется Криклий. На самом деле в тексте Соглашения об ассоциации с ЕС техосмотр не упоминается вообще. Он регламентируется Директивой 2014/45/ЕС которая является обязательной для выполнения только государствами-членами ЕС.

Несмотря на то, что о полноценном членстве Украины в ЕС пока речь не идет, а по официальным данным полиции количество ДТП, которые возникают из-за плохого технического состояния значительно меньше 1%, министр Криклий считает целесообразным восстановить коррупционную схему которая была отменена в 2011 году .

"Для этого нужно подготовить инфраструктурную среду. Постепенно будут введены, начиная с переоборудованных машин, тех, которые впервые ввозятся, бывшие в употреблении машины, ввезенные из-за границы автомобили", – отметил он.

Криклий надеется, что с коррупцией в этой сфере позволит бороться видеофиксация процедур техосмотра.

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Ранее сообщалось, до 1 января 2022 года проверка автомобилей на пригодность к эксплуатации будет проводиться только в случае регистрации или перерегистрации, смены собственника, изменения систем или их составляющих, влияющих на безопасность дорожного движения, или выезда за границу (до 1 января 2022 года – добровольно, а с 1 января 2022 года – в обязательном порядке).