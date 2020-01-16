Обіцянки відремонтувати дороги у найближчому майбутньому озвучує кожна нова влада, але поки що стан українських доріг важко назвати задовільним. Чи змінниться щось за каденції нинішнього Кабінету Міністрів України?

Розпорядженням Кабінету Міністрів України затверджено перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення у 2020 році та обсягів бюджетних коштів для їх фінансування за рахунок спеціального фонду державного бюджету за бюджетною програмою 3111020 “Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення”. Про це після засідання Уряду повідомив Міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

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“У 2020 році з Дорожнього фонду буде спрямовано 31 млрд 528 млн 105 тис. грн на фінансування робіт з будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення. Урядом вже затверджено перелік таких об’єктів. Буде відновлено 1 345 км доріг державного значення та 3 711 пог. метрів мостів. Окрім доріг державного значення, будуть відновлюватись також і дороги місцевого та територіального значення. Наша мета – відремонтувати 4000 кілометрів доріг за 2020 рік”, - зазначив Владислав Криклій.

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