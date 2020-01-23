Час від часу в мережі спливають фото "Запорожців" в кузові універсал – з незмінними коментарями про історію їхнього походження. То ж чи вироблялися "вухаті універсали" хоча б малими серіями?

Здавалося б, універсал і задньомоторна компоновка – речі концептуально несумісні. Там, де в універсала повинен бути великий багажник кубічної конфігурації, у задньомоторних машин розташований силовий агрегат: двигун, коробка передач і головна передача. Тому на ЗАЗі ніколи не виробляли "Запорожців"-універсалів промисловим методом.

Але тяга до вдосконалення у власників "Запорожців", як машин не найдосконаліших, була просто величезною. І ще більшим було бажання отримати побільше корисного простору в маленькій машині – нагадаємо, що ЗАЗи були найменшими легковиками СРСР, і їхні власники зазвичай страждали з цього приводу певними комплексами.

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Але ж перетворити тудор ЗАЗ-966/968 в універсал насправді простіше простого. Досить прилаштувати до його коробчатого (це не докір!) кузова додатковий фрагмент даху від такого ж точно седанчика, а для скління навіть рідні бічні вікна можна використовувати. Найбільш клопітке заняття – зробити кришку багажного відсіку та її отвір, але тут на допомогу прийдуть аналогічні люки від стандартних універсалів і хетчбеків.

Як бачимо, двигун з'їв не менше половини нового багажника, але тим не менш, і об’єм, що залишився зверху, буде корисний.

Так, підлога новоствореного багажника вийде вище звичайного, але тим не менш тепер об’єм над мотором, накритий "прибудовою”, не буде гуляти без діла. Чесно кажучи, якщо заморочитись з системою живлення, можна було б зменшити висоту мотора МеМЗ сантиметрів на п'ять-сім, але це вже так би мовити, витребеньки.

Привабливість і гармонію зовнішнього вигляду універсала визначає в основному конфігурація бічного скла задньої частини.

Як бачимо, саме за такою схемою побудовані універсали ЗАЗ, які представлені на зібраних нами фото. Про стилістичні переваги переробок судіть самі, але їхня практичність безсумнівно піднята на нові висоти.

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Рідне бічне скло седана майже завжди використовується авторами саморобних конструкцій, і це виправдано у всіх сенсах.

Тим часом, приклади універсалів, побудованих на базі задньомоторних автомобілів, в світовій практиці є – як мінімум, це Fiat 500 Gardiniera (1960 – 1968) і Volkswagen 411 (1968-1972). Їх творцям вдалося помістити під підлогу стандартний двигун базової моделі, хоча і не без зусиль. Щоправда, в обох випадках це були мотори-повітрянники, яким не потрібний громіздкий радіатор охолодження, а підлога багажника вийшла все-ж досить високою.

Volkswagen 411 (1968 р.), незважаючи на задньомоторне компонування, мав версію з кузовом універсал – до речі, особливої популярності машина не отримала.

Цікаво, що приводи до створення таких модифікацій заднемоторніков були різними. Так, Volkswagen хотів запропонувати ринку осучаснену версію свого "Жука", на агрегатах якого машина була побудована.

Першим задньомоторний універсалом був малюк Fiat 500 Gardiniera. Такий варіант кузова помітно підвищив практичність мікролітражки.

А ось у випадку з Fiat це була всього лише спроба – причому вдала! – якимось чином доповнити мікроскопічний передній багажник. Власне, з цією ж метою перетворювали в універсал свої "Запорожці" і наші хазяйновиті співвітчизники.

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