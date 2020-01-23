Время от времени в сети всплывают фото "Запорожцев" в кузове универсал – с неизменными комментариями об истории их происхождения. Так производились ли «ушастые универсалы» хотя бы малыми сериями?

Казалось бы, универсал и заднемоторная компоновка – вещи концептуально несовместимые. Там, где у универсала должен быть расположен большой багажник кубической конфигурации, у заднемоторных машин громоздится силовой агрегат: двигатель, коробка передач и главная передача. Поэтому на ЗАЗе никогда не производили “Запорожцы”- универсалы промышленным способом.

Но тяга к усовершенствованию у владельцев “Запорожцев” как машин не самых совершенных была просто огромной. И еще большим было желание получить побольше полезного пространства в маленькой машине – напомним, что ЗАЗы были самыми маленькими легковушками СССР, и их владельцы обычно страдали по этому поводу определенными комплексами.

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А ведь превратить тудор ЗАЗ-966/968 в универсал на самом деле проще простого. Достаточно пристроить к его коробчатому (это не упрек!) кузову дополнительный фрагмент крыши от такого же точно седанчика, а для остекления даже родные боковые окна можно использовать! Самое хлопотное – культурно организовать крышку багажного отсека и ее проем, но тут в помощь аналогичные люки от стандартных универсалов и хэтчбеков.

Как видим, двигатель съел не менее половины нового багажника, но тем не менее, и оставшийся сверху объем будет полезен.

Да, пол новообразованного багажника получится выше обычного, но тем не менее теперь объем над мотором, накрытый “пристройкой”, не будет гулять без дела. (Честно говоря, если заморочиться с системой питания, можно было бы уменьшить высоту мотора МеМЗ сантиметров на пять–семь, но это уже так сказать, изыски.)

Привлекательность и гармонию внешнего вида универсала определяет в основном конфигурация бокового остекления задней части.

Как видим, именно по такой схеме построены универсалы ЗАЗ, которые представлены на собранных нами фото. О стилистических достоинствах переделок судите сами, но их практичность несомненно поднята на новые высоты.

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Родное боковое стекло седана почти всегда используется авторами самодеятельных конструкций, и это оправдано во всех смыслах.

Между тем, примеры универсалов, построенных на базе заднемоторных автомобилей, в мировой практике есть – как минимум, это Fiat 500 Gardiniera и Volkswagen 411 (1968—1972). Их создателям удалось поместить под полом стандартный двигатель базовой модели, хотя и не без труда. Правда, в обоих случаях это были моторы-воздушники, которым не требовался громоздкий радиатор охлаждения, а пол багажника получился все-таки достаточно высоким.

VW 411 (1968 г.), несмотря на заднемоторную компоновку, имел версию с кузовом универсал – кстати, особой популярности машина не получила.

Интересно, что поводы к созданию таких модификаций заднемоторников были разными. Так, Volkswagen хотел предложить рынку осовремененную версию своего “Жука”, на агрегатах которого машина была построена.

Первым заднемоторным универсалом был малыш Fiat 500 Gardiniera. Такой вариант кузова заметно повысил практичность микролитражки.

Авот в случае с Fiat это была всего лишь попытка – причем удачная! – каким-то образом дополнить микроскопический передний багажник. Собственно, с этой же целью превращали в универсал свои “Запорожцы” и наши хозяйственные соотечественники.

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