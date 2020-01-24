Історії з Дизельгейтом вже п'ятий рік, а німецький виробник усе ще потерпає від його наслідків.

Volkswagen Group продовжує отримувати штрафи за “Дизельгейт”, цього разу уряд Канади зажадав від німецького виробника фінансової компенсації за шкоду довкіллю країни у розмірі майже 200 мільйонів канадських доларів – це 177 мільйонів євро.

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За повідомленням Reuters, в грудні Volkswagen Group пред'явили звинувачення в імпорті на територію Канади майже 128 000 автомобілів, які порушують місцеві норми викидів CO2. Концерну було пред'явлено 60 звинувачень, після чого німецький виробник визнав провину в порушенні канадського закону про захист навколишнього середовища.

За словами прокурорів, штраф, який отримав концерн, найбільша для країни сума покарання за порушення екологічного закону – він вищий за попередній у 26 разів! Штрафні кошти від Volkswagen підуть на підтримку екологічних проектів в Канаді на національному рівні.

В середині січня польський офіс Volkswagen Group отримав ще один рекордний штраф від влади країни, через дизельний скандал. Його сума склала 28,6 мільйонів євро.

Сам скандал розпочався ще в 2015 році, коли виробник зізнався, що використовував спеціальні пристрої і програмне забезпечення, для обходу тестів на вміст шкідливих викидів у вихлопі. За весь час загальна сума штрафів для виробника сягнула 90 мільярдів доларів. Крім того, концерну довелось відкликати близько 11 мільйонів “дизельгейтних” автомобілів.

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