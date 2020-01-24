Експедиційна вантажівка від "Мерседес" подалась у гори не лише заради рекорду, місія її команди полягала у встановленні радіообладнання на висоті.

Легкі вантажівки Mercedes-Benz Unimog вкотре довели свою працездатність в екстремальних умовах: пара машин U 5023 піднялась на висоту 6694 метрів над рівнем моря.

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Метою експедиції було встановлення чотирьох аварійних радіостанцій у високогірних кемпінгах навколо Ойоса де Саладо в Чилі – найвищому діючому вулкані на планеті, з вершиною на висоті 6903 метри.

Unimog мали спеціальні шини та потужні лебідки, а також спеціальну систему, котра дозволяла зміщувати вагу вперед та назад, для зміни центру маси.

Фото: Unimog U 5023 в горах Чилі / Daimler

Лідер експедиції Маттіас Джеш побив власний рекорд висоти, який він встановив у старшому Mercedes Zetros в 2014 році. Причому подолання певної висоти команда експедиції не ставила перед собою за ціль, усі радіостанції потрібно було доставити на висоту 6100 метрів у табір Амістад, але коли вже піднялись так високо, чому б не просунутись ще трохи далі та вписати своє ім’я в історію?

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