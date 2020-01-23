Першочергове призначення таких коліс – комерційний транспорт, мототтехніка та велосипеди. Вперше випробувати їх в дії можна буде гостям Токіо, під час проведення Олімпійських ігор 2020.

Японський шинний концерн Bridgestone, схоже, збирається випередити свого французького суперника – Michelin, у комерціалізації “безпрокольних” коліс.

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Michelin та General Motors раніше заявляли про те, що почнуть оснащувати серійні легкові автомобілі інноваційними колесами Uptis не раніше 2025 року. Bridgestone розпочинає захоплення ринку вже з нинішнього і першим кроком стане забезпечення літніх Олімпійських ігор у Токіо велопарком з безпрокольними колесами.

Колесо Bridgestone не має камери з повітрям, а тому не потребує накачування і не боїться гострих предметів на дорозі. Крім того, за рахунок своєї будови, таке колесо має високі амортизаційні якості.

Фото: безпрокольні колеса Bridgestone / Bridgestone

Варто зазначити, що історія безкамерних каркасних коліс розпочала саме Michelin, представивши у 2005 році Tweel. Пізніше навіть був налагоджений випуск подібних коліс для вилкових навантажувачів під назвою X-Tweel.

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