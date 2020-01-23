Первоочередное назначение таких колес – коммерческий транспорт, мототтехника и велосипеды. Впервые испытать их в действии можно будет гостям Токио во время проведения Олимпийских игр 2020.

Японский шинный концерн Bridgestone, похоже, собирается опередить своего французского соперника – Michelin в коммерциализации "беспрокольных" колес.

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Michelin и General Motors ранее заявляли о том, что начнут оснащать серийные легковые автомобили инновационными колесами Uptis не ранее 2025 года. Bridgestone начинает захват рынка уже с нынешнего и первым шагом станет обеспечение летних Олимпийских игр в Токио велопарком с беспрокольными колесами.

Колесо Bridgestone не имеет камеры с воздухом, а потому не требует накачки и не боится острых предметов на дороге. Кроме того, за счет своего строения, такое колесо имеет высокие амортизационные качества.

Фото: беспрокольные колеса Bridgestone / Bridgestone

Стоит отметить, что историю бескамерных каркасных колес начала именно Michelin, представив в 2005 году Tweel. Позже даже был налажен выпуск подобных колес для вилочных погрузчиков под названием X-Tweel.

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