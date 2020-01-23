Розробка американських інженерів використовує "цифровий" підхід і працює значно краще, ніз звичайна гальмівна система.

Електроннокеровані гальма забезпечують системі ювелірну точність та значно кращу ефективність. Навіть важким “авто-поїздам”.

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Оскільки популярні у США й Канаді пікапи часто використовуються власниками для буксирування причепів масою по 4 тонни, гальмування для них може бути набагато складнішим. У General Motors вирішили оптимізувати фірмову гальмівну систему eBoost, котра покращує ефективність роботи цієї системи для самої машини, налаштувавши її саме під потреби тягачів.

Для експерименту був використаний пікап з актуальної лінійки однієї з вищеназваних марок, оснащений eBoost. Ця система використовує, замість класичного підсилювача, електроннокерований насос, котрий забезпечує потрібний тиск, залежно від сили натискання педалі. Пікапу переписали софт, замінили гальмові диски, супорти, а також шини. Після цього, пікап з’єднали з чотиритонним причепом та провели серію заїздів з замірами.

Ефективність модернізованої системи виявилась несподівано високою – 20%. При гальмуванні зі 100 до 0 км/год, гальмівний шлях виявився на 12 метрів коротший, ніж у аналогічної машини зі звичайним eBoost. До того ж, система згладжувала коливання причепа при гальмуванні. Результати представлені на відео нижче.

GM називає свою розробку Advanced eBoost Trailer Braking Concept, наголошуючи, що технологія зараз не використовується в серійних автомобілях. Тим не менш, вона має всі шанси на появу, в тому чи іншому вигляді, в пікапах Chevrolet та GMC.

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