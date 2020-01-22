Нафтові компанії звинувачують міську раду у зловживанні.

Древнє місто потерпає від смогу і міська влада зробила рішучий крок для вирішення цієї проблеми, впровадивши радикально суворі обмеження для дизельного транспорту. Під заборону підпадає близько мільйона транспортних засобів в італійській столиці.

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Влада Риму планує до 2024 року повністю закрити місто для руху машин зі шкідливими викидами, в першу чергу дизельних. Поки що, обмеження діє, залежно від дня тижня та часу доби. Так, дизельні автомобілі, мікроавтобуси, вантажівки та автобусм у години пік по вівторках не мають права пересуватись вулицями Риму, а машинам з особливо високим показником забруднюючих викидів рух заборонений від світанку до сутінків. За підрахунками влади, обмеження торкнеться більше мільйона транспортних засобів.

В Італії встановлено допустиме обмеження забруднення дрібними частинками (PM10) 50 мкг на кубічний метр. Вище цього рівня якість повітря вважається потенційною небезпекою для здоров'я. Деякі райони Риму перевищували допуски, протягом 10 з останніх 12 днів. Рівень забруднення, внаслідок особливих кліматичних умов, також різко підвищився в інших містах Італії, включаючи Мілан, Турін, Флоренцію, П’яченце, Парму, Реджо-Емілію та Модену. Місцеві органи влади цих міст також вживають термінових заходів та вводять обмеження для водіїв.

Однак Рим став єдиним містом, яке заборонило всі дизельні транспортні засоби, чим викликав хвилю протесту з боку Асоціації нафтових компаній. “Це, здається, є абсолютно невиправданим рішенням з наукової точки зору, яке не дає екологічної переваги, і тому необґрунтовано завдає шкоди широкому колу громадян”, – сказано в заяві Асоціації. На противагу їм виступає еко-група Legambiente, котра звинувачує владу Риму в затягуванні рішення “Міська рада забороняє дизелі лише через 10 днів отруєного повітря”, – заявляють активісти.

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