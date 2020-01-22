Нефтяные компании обвиняют городской совет в злоупотреблении.

Древний город страдает от смога и власть сделала решительный шаг для решения этой проблемы, внедрив радикально строгие ограничения для дизельного транспорта. Под запрет подпадает около миллиона транспортных средств в итальянской столице.

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Власти Рима планирует до 2024 года полностью закрыть город для движения машин с вредными выбросами, в первую очередь дизельных. Пока что, ограничение действует в зависимости от дня недели и времени суток. Так, дизельные автомобили, микроавтобусы, грузовики и автобусм в часы пик по вторникам не имеют права передвигаться по улицам Рима, а машинам с особо высоким показателем загрязняющих выбросов движение запрещено от рассвета до сумерек. По подсчетам властей, ограничение коснется более миллиона транспортных средств.

В Италии установлено допустимое ограничение загрязнения мелкими частицами (PM10) 50 мкг на кубический метр. Выше этого уровня качество воздуха считается потенциально опасным для здоровья. Некоторые районы Рима превышали допуски, в течение 10 из последних 12 дней. Уровень загрязнения, вследствие особых климатических условий, также резко повысился в других городах Италии, включая Милан, Турин, Флоренция, Пьяченца, Парму, Реджо-Эмилия и Модену. Местные органы власти этих городов также принимают срочные меры и вводят ограничения для водителей.

Однако Рим стал единственным городом, который запретил все дизельные транспортные средства, чем вызвал волну протеста со стороны Ассоциации нефтяных компаний. "Это, кажется, абсолютно неоправданным решением с научной точки зрения, не дает экологической преимущества, и поэтому необоснованно наносит вред широкому кругу граждан", – говорится в заявлении Ассоциации. В противовес им выступает эко-группа Legambiente, которая обвиняет власть Рима в затягивании решения "Городской совет запрещает дизели только через 10 дней отравленного воздуха", – заявляют активисты.

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