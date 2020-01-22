У компанії заперечують наявність критичного дефекту, а заяви про випадки самовільного прискорення електромобілів називають фальсифікацією.

Днями Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA) оприлюднила інформацію про розслідування справи про більш як 100 випадків самовільного прискорення електромобілів Tesla, котрі призвели до аварій. Виробник електрокарів вже відреагував на ці закиди.

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У петиції, отриманій NHTSA від автовласників, йдеться про 127 випадків раптового прискорення електромобілів Tesla, зафіксованих на 123 різних авто, з яких 110 в результаті потрапили в ДТП з 52 постраждалими.

Tesla запевняє, що експерти компанії вивчили обставини всіх аварій і дійшли висновку, що електрокари вели себе, відповідно до закладеної в них програми, а збоїв у роботі електроніки не було зафіксовано. При цьому інформацію про системну помилку Tesla називає “абсолютно не вірною” (completely false), тобто наклепом.

У “розхитуванні човна” зацікавлені ті, хто грає на біржі з акціями Tesla – серед підписів в петиції NHTSA була виявлена, як мінімум, одна така особа. Крапка у справі ще не поставлена, оскільки NHTSA проводить власне розслідування усіх інцидентів в петиції.

У Tesla нагадали, що всі електрокари марки оснащуються датчиками, які відстежують можливу загрозу безпеці. В тому числі, вони фіксують некоректну роботу акселератора, в більшості потенційно небезпечних ситуацій застосовуючи автоматичне екстренне гальмування. Високий рівень безпеки електрокарів Tesla підтверджують і результати краш-тестів в США та Європі.

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