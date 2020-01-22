Проект змін до Правил дорожнього руху обговорюється в поліції.

Заступник начальника управління патрульної поліції Києва Дмитро Євдокимов на засіданні комісії Київради з питань транспорту, зв'язку та реклами наприкінці грудня минулого року заявив, що найближчим часом будуть прийняті зміни у Правила дорожнього руху щодо самокатів та інших електричних транспортних засобів.

За словами поліцейського, користувачі персонального електротранспорту їздять дорогами, тротуарами, смугами громадського транспорту та велодоріжками – загалом будь-де. Справа в тому, що електротранспорту не заборонено їздити по смугах громадського транспорту, але і не дозволено. Причина в тому, що "на папері" електросамокатів не існує.

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"На момент створення останньої редакції Правил дорожнього руху та інших нормативних актів, які регулюють забезпечення безпеки дорожнього руху, електросамокатів ще не було на вулицях. Фактично ні електросамокати, ні гіроскутери, ні будь-які інші види нових транспортних засобів не відображені в Правилах дорожнього руху і Кодексі України про адміністративні порушення як транспортні засоби. При цьому, всі вони беруть участь у дорожньому русі. Але у патрульних поліцейських немає нормативно передбаченого алгоритму залучення до відповідальності водіїв таких транспортних засобів ", - підкреслив Дмитро Євдокимов.

При цьому, як зазначив Дмитро Євдокимов, в столиці вистачає ДТП за участю користувачів електротранспорту: найчастіше вони або наїжджають на пішоходів, які рухаються по тротуарах, або ж стають жертвами автомобілістів на проїжджій частині.

За його словами, на даний момент проходить підготовка постанови Кабінету Міністрів про внесення змін до Правил дорожнього руху. Відповідно до таких змін, в українському законодавстві офіційно з'являться вищезазначені транспортні засоби.

Присутня на засіданні транспортної комісії Київради представниця ГО "Асоціація велосипедистів Києва" Яна Брик звернула увагу на те, що проблеми руху електротранспорту вулицями Києва можна було б уникнути, якби в місті розвивалась велосипедна інфраструктура.

"Якби Київ був більш дружнім до велосипедистів і мав велоінфраструктуру, яка повинна була бути побудована ще вчора, можливо, ми були б більш готовими до появи електросамокатів", - вважає Яна Брик.

За підсумками обговорення профільна комісія Київради доручила Департаменту транспортної інфраструктури КМДА створити робочу групу з питань використання електричних транспортних засобів.

Нагадаємо, Skoda буде комплектувати автомобілі самокатами.