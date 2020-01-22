Проект изменений в Правила дорожного движения обсуждается в полиции.

Заместитель начальника управления патрульной полиции Киева Дмитрий Евдокимов на заседании комиссии Киевсовета по вопросам транспорта, связи и рекламы в конце декабря прошлого года заявил, что в ближайшее время будут приняты изменения в Правила дорожного движения относительно самокатов и других электрических транспортных средств.

По словам полицейского, пользователи персонального электротранспорта ездят по дорогам, тротуарам, полосам общественного транспорта и велодорожкам – в общем, где угодно. Дело в том, что электротранспорту не запрещено ездить по полосам общественного транспорта, но и не разрешено. Причина в том, что "на бумаге" электросамокатов не существует.

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"На момент создания последней редакции Правил дорожного движения и других нормативных актов, регулирующих обеспечение безопасности дорожного движения, электросамокатов еще не было на улицах. Фактически ни электросамокаты, ни гироскутеры, ни любые другие виды новых транспортных средств не отражены в Правилах дорожного движения и Кодексе Украины об административных нарушениях как транспортные средства. При этом все они участвуют в дорожном движении. Но у патрульных полицейских нет нормативно предусмотренного алгоритма привлечения к ответственности водителей таких транспортных средств", – подчеркнул Дмитрий Евдокимов.

При этом, как отметил Дмитрий Евдокимов, в столице хватает ДТП с участием пользователей электротранспорта: чаще всего они или наезжают на пешеходов, движущихся по тротуарам, или же становятся жертвами автомобилистов на проезжей части.

По его словам, на данный момент проходит подготовка постановления Кабинета Министров о внесении изменений в Правила дорожного движения. Согласно таким изменениям в украинском законодательстве официально появятся вышеуказанные транспортные средства.

Присутствующая на заседании транспортной комиссии Киевсовета представительница ОО "Ассоциация велосипедистов Киева" Яна Брик обратила внимание на то, что проблемы движения электротранспорта по улицам Киева можно было бы избежать, если бы в городе развивалась велосипедная инфраструктура.

"Если бы Киев был более дружественным к велосипедистам и имел велоинфраструктуру, которая должна была быть построена еще вчера, возможно, мы были бы более готовы к появлению электросамокатов", – считает Яна Брик.

По итогам обсуждения профильная комиссия Киевсовета поручила Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА создать рабочую группу по вопросам использования электрических транспортных средств.

Напомним, Skoda будет комплектовать автомобили самокатами.