Компанія Skoda прагне зробити життя своїх клієнтів більш комфортним, тому в якості аксесуару пропонує їм придбати самокат.

Прем'єра складного самоката Skoda відбудеться в рамках майбутнього автосалону в Женеві. Автовиробник повідомляє, що модель вийшла компактною і легкою, що дозволяє розмістити її під підлогою багажника поруч із запасним колесом.

Габарити самоката в складеному вигляді складають 41 см у висоту і 48 см в довжину. Вага моделі, завдяки використанню в конструкції алюмінію, не перевищує 5 кг. При цьому самокат здатний витримати навантаження до 100 кг.

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Пропонувати самокати будуть в якості опції покупцям моделей Octavia і Superb. Вірогідно, компактний пристрій допоможе водіям добиратися до кінцевого пункту поїздки в разі, якщо не вдалося припаркуватися поруч з офісом або магазином. Також самокат може стати корисним, якщо автомобіль зламається.