Китайці з компанії BYD дуже амбітні і їх автомобілі надто вирізняються серед своїх співвітчизників. Наприклад модель BYD Tang може претендувати на титул одного з найпотужніших гібридних кросоверів на планеті.

Він оснащений повним приводом, бензиновим 2- літровим турбомотором з віддачею 205 к.с. та 320 Нм, двома електродвигунами по 150 к.с. і 250 Нм кожен і шестиступінчастим «роботом» з двома зчепленнями. Сумарна віддача силової установки офіційно не названа, а широко поширені по Мережі 505 к.с. та 720-820 Нм – сумнівний результат бездумного складання. Проте позмагатися з Мерседесом GLE 500e (442 к.с.) і Volvo XC90 T8 (407 к.с.) преміальний «китаєць» точно зможе, адже він розмінює першу сотню за 4,5 с.

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Вся оптика світлодіодна. Зупиняють Tang гальма Brembo. На кришці багажника красуються напис Build Your Dreams, і шильдик 4,5S (час розгону до сотні). Машина взута в шини Continental розмірності 265/40 R22.

Тепер, у другому поколінні, BYD Tang стане ще й одним з найсимпатичніших. Спасибі німецькому дизайнерові Вольфгангу Еггеру який раніше створював моделі Audi і Alfa Romeo. Найімовірніше, прем'єра нового Tang відбудеться в квітні 2018 року на Пекінському мотор-шоу. Китайська преса вважає, що паркетник з трьома рядами сидінь для різноманітності буде запропонований з дволітровим турбомотором і без гібридної установки. Не виключена поява чисто електричної версії.

Видно прагнення дизайнерів позбутися від усіх фізичних кнопок, яких в минулому поколінні на передній панелі було безліч. Електрорегулювання сидінь у вигляді крісел підглянуті у Мерседеса. В цілому мінімалізм переміг, хоча до Тесли ще далеко.

Виробник опублікував зображення салону, і він виявився під стать всьому іншому.

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Головна родзинка - центральний дисплей, який повертається на 90 градусів. В автоіндустрії ми зустрічаємо таке вперше. Діагональ екрану не вказана, але, по відчуттях, тут більше 15 дюймів. Можливість повороту «планшета» потрібна, щоб догодити клієнтам: комусь звичніше горизонтальна розгортка, комусь вертикальна. Оголошено, що віртуальна прем'єра відбудеться шостого березня, а живцем BYD Tang покажуть на автошоу в Пекіні.