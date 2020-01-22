В компании отрицают наличие критического дефекта, а заявления о случаях самопроизвольного ускорения электромобилей называют фальсификацией.

На днях Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) обнародовала информацию о расследовании дела о более 100 случаев самопроизвольного ускорения электромобилей Tesla, которые привели к авариям. Производитель электрокаров уже отреагировал на эти упреки.

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В петиции, полученной от NHTSA автовладельцев, речь идет о 127 случаях внезапного ускорения электромобилей Tesla, зафиксированных на 123 разных авто, из которых 110 в результате попали в ДТП с 52 пострадавшими.

Tesla уверяет, что эксперты компании изучили обстоятельства всех аварий и пришли к выводу, что электрокары вели себя в соответствии с заложенной в них программой, а сбоев в работе электроники не было зафиксировано. При этом информацию о системной ошибке Tesla называет “абсолютно не верной” (completely false), то есть клеветой.

В “расшатывании лодки” заинтересованы те, кто играет на бирже с акциями Tesla – среди подписей в петиции NHTSA была обнаружена, как минимум, одна такая особа. Точка в деле еще не поставлена, поскольку NHTSA проводит собственное расследование всех инцидентов в петиции.

В Tesla напомнили, что все электрокары марки оснащаются датчиками, которые отслеживают возможную угрозу безопасности. В том числе, они фиксируют некорректную работу акселератора, в большинстве потенциально опасных ситуаций применяя автоматическое экстренное торможение. Высокий уровень безопасности электрокаров Tesla подтверждают и результаты краш-тестов в США и Европе.

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