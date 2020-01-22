Полицейский может эвакуировать автомобиль на «штрафстоянку» только в случае, если он существенно препятствует дорожному движению.

Часто работники полиции пугают водителя, что "заберут" автомобиль на штрафплощадку".

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Действительно, если водителем совершено нарушение за определенными нормами КУоАП работник полиции, имеет право временно задержать транспортное средство путем блокирования или доставки его для хранения на специальную площадку.

Однако эвакуация автомобиля на штрафплощадку разрешается исключительно в случае, если размещение задержанного транспортного средства существенно препятствует дорожному движению или создает угрозу безопасности движения или транспортное средство размещено на местах, предназначенных для остановки, стоянки, бесплатной парковки транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью.

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Поэтому, если размещение вашего автомобиля существенно не препятствует дорожному движению или не создает угрозу безопасности движения, такое транспортное средство не может быть доставлено для хранения на штрафплощадку и "угрозы" полицейского являются надуманными.