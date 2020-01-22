Поліцейський чи інспектор з паркування може забрати автомобіль на "штрафмайданчик" лише у випадку, якщо він суттєво перешкоджає дорожньому руху.

Часто працівники поліції лякають водія, що "заберуть" автомобіль на штрафмайданчик".

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Дійсно, якщо водієм вчинено порушення за певними нормами КУпАП працівник поліції, має право тимчасово затримати транспортний засіб шляхом блокування або доставлення його для зберігання на спеціальний майданчик.

Проте евакуація автомобіля на штрафмайданчик дозволяється виключно у випадку, якщо розміщення затриманого транспортного засобу суттєво перешкоджає дорожньому руху або створює загрозу безпеці руху, або транспортний засіб розміщений на місцях, призначених для зупинки, стоянки, безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю.

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Тому, якщо розміщення вашого автомобіля суттєво не перешкоджає дорожньому руху або не створює загрозу безпеці руху, такий транспортний засіб не може бути доставлений для зберігання на штрафмайданчик і "погрози" поліцейського є надуманими.