Під ризик підпадають абсолютно усі електрокари марки, з працюючою системою напівавтономного управління.

Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA) оприлюднила звіт та почала розслідування, щодо аварійної помилки системи “Автопілот” в автомобілях марки Tesla.

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Організація повідомляє, що близько півмільйона електрокарів, випущених з 2012 по 2019 роки, є потенційно небезпечними, через системну помилку, внаслідок якої автомобіль може починати самостійно розганятися в режимі “Автопілот”. Відзначається, що більшість зафіксованих випадків такого роду мали місце під час коротких поїздок або при паркуванні.

NHTSA отримала колективне звернення, у якому йдеться про 127 подібних випадків на 123 різних автомобілях, з яких 110 в результаті потрапили в ДТП з 52 постраждалими. Власник Tesla Model S з Каліфорнії повідомив, що його автомобіль почав самостійний розгін, коли він вийшов з машини і ще не встиг закрити її.

Офіційних коментарів від керівництва компанії поки не надходило, а тим часом Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США почала розслідування. Якщо факти, викладені в звіті, знайдуть реальне підтвердження, Tesla загрожують величезні штрафи. З іншого боку, оновлення софту через інтернет дозволяє опертивно виправити будь-які програмні “баги”.

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