Прототип з претензійною назвою Monarch Concept S планували представити ЗМІ в Москві, однак побачити машину вживу журналісти так і не змогли.

Журналістам, замість машини, показали електронну презентацію на екрані, з фотографіями, відео, привабливими обіцянками та райдужними планами.

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Російський електромобільний стартап Monarch заявив про себе в серпні 2019 року. Він позиціонує себе, як розробника електрокарів середньої цінової категорії – близько 30-80 тисяч доларів. Наразі перша модель фірми перебуває в розробці на стадії прототипування і вже, начебто, готовий концепт, який можна демонструвати публіці.

За планом організаторів урочистого заходу, Monarch повинен був представити три свої продукти: електричний самокат, фірмову зарядну станцію та, власне, Concept S. Однак найважливіша частина програми феєрично провалилась, оскільки автомобіль не змогли вчасно доставити з Новосибірська. Керівник компанії запевнив, що за два-три дні автомобіль все ж можна буде побачити в російській столиці в одному з дилерських центрів.

Засновник компанії Monarch – Олексій Пономаренко, розповів журналістам, що його стартап зараз має найголовніше – сформовану команду, здатну самостійно розробити електрокар, від силової установки й електроніки до дверних ручок. Фінансове забезпечення компанії надходить з власної кишені засновника, частка інвестицій на даному етапі, за словами Пономаренко, становить не більше 7 відсотків.

Фото: прототип Monarch Concept S та його презентація / Monarch, ЗР

На електромобілі бренду передбачається встановлювати два типи батарей – змінні (дешеві, але важкі) та стаціонарні, як у більшості сучасних електрокарів. Пономаренко зазначив, що не ставить перед собою завдання побудувати завод, розробники мають намір розмістити дрібносерійне виробництво на діючих площах.

Зазначимо, що через кілька днів зниклий концепт помітили на автовозі, однак вигляд він мав зовсім не виставковий.



Фото: 32cars.ru

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