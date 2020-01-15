Американський автовиробник іронізує над собою з прінтами на нових фірмових футболках.

Розбите, під час презентації, броньоване скло електричного пікапа Tesla Cybetruck – справді “епічний фейл”, який вмить став мемом. І виробник вирішив не залишатись осторонь жартів на цю тему.

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Нагадаємо, під час прем’єри Tesla Cybetruck, керівник компанії заявив, що цей електрокар не боїться а ні куль, а ні зустрічі з метеоритом, та одразу ж узявся демонструвати міцність машини. Однак щось пішло не за планом і сталева куля, яку пожбурили у вікно автомобіля, розтрощила шибку. А потім ще раз. Звичайно, такий публічний провал спровокував появу числених дотепів з цього приводу.

Пізніше Ілон Маск оприлюднив відео з поясненням причин провалу шоу та повторив той самий трюк з кулею та вікнами машини, але вже так, як було задумано. Та це вже було “маханням руками після бою”.

Фото: футболка Tesla Cybetruck та пікап з розбитими вікнами / Tesla

Тепер же компанія випустила фірмову футболку з зображенням того самого проколу на грудях. На зворотному боці футболки також є зображення, у якому легко впізнаються обриси “Кібертрака”. Трикотажний виріб оцінений у $35 вже доступний для замовлення на офіційному сайті виробника.

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