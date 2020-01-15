Американский автопроизводитель иронизирует над собой в принтах на новых фирменных футболках.

Разбитое во время презентации бронированное стекло электрического пикапа Tesla Cybetruck – действительно “эпический фейл”, который моментально стал мемом. И производитель решил не оставаться в стороне от шуток на эту тему.

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Напомним, во время премьеры Tesla Cybetruck, руководитель компании заявил, что этот электрокар не боится ни пуль, ни встречи с метеоритом, и сразу же взялся демонстрировать прочность машины. Однако что-то пошло не по плану и стальной шар, который метнули в окно автомобиля, разбил оконное стекло. А потом еще раз. Конечно, такой публичный провал спровоцировал появление многочисленных острот по этому поводу.

Позже Илон Маск обнародовал видео с объяснением причин провала шоу и повторил тот же трюк, но уже так, как было задумано. Но это уже было “маханием руками после боя”.

Фото: футболка Tesla Cybetruck и пикап с разбитыми окнами / Tesla

Теперь же компания выпустила фирменную футболку с изображением того самого прокола на груди. На обратной стороне футболки также есть изображение, в котором легко узнаются очертания “Кибертрака”. Трикотажное изделие оценено в $35 и уже доступно для заказа на официальном сайте производителя.

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