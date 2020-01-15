Миллиардер из Японии Юсаку Маэдзава стал первым, кто приобрел билет на лайнер SpaceX. Его пропуск на борт космолета позволяет провести с собой еще 8 человек, однако для полного счастья ему не хватает очаровательной спутницы.

Для большинства из нас выход в космос является недостижимой мечтой. Даже имея достаточно денег на приобретение билета, существуют ограничения по физическим параметрам, которые могут навсегда закрыть путь к звездам. Тем ценнее является шанс сделать это бесплатно!

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Фактически, это будет первый космический райдшеринг. А путешествие будет проходить в компании богатых и знаменитых людей. 42-летний Юсаку Маэдзава входит в список самых богатых японцев с состоянием почти в $3 млрд. Он является владельцем бизнеса с онлайн-шопинга, специализируется на продаже одежды, а его сайт Zozo является самым популярным в своей категории в Японии.

Маэдзава приобрел билет на Big Falcon Rocket (BFR) – тяжелый пассажирский космический лайнер, будет осуществлять коммерческие рейсы на Луну, а затем и на Марс. Первый рейс "космической маршрутки" запланирован на 2023 год, а до 17 января этого года проходит регистрация пассажиров. С собой Маедзава имеет право взять восемь компаньонов. Но больше всего ему не хватает сердечной подруги, сообщает Reuters.

Фото: Юсаку Маэдзава и Илон Маск на пресс-конференции SpaceX, BFR и его маршрут / Autoevolution

Все это очень похоже на сюжет для реалити-шоу о знакомствах, свиданиях и браке – миллиардер-одиночка отправляется в путешествие к спутнику Земли и ищет спутницу для себя. И не зря, поскольку телевизионное шоу действительно будет создано по мотивам этой истории и выйдет на AbemaTV под названием "Любители полной луны" (Full Moon lovers). Если шоу будут дублировать на русский, не избежать каламбуров с "медовым месяцем".

Таким образом, Маэдзава ищет не только приятной компании для путешествия, а рассчитывает найти себе спутницу на всю жизнь. Завидный жених звезд с неба не обещает, но говорит, что будет любить одну женщину до конца жизни. Всем претенденткам предлагается заполнить анкету о себе на специальном сайте.

Идеальной кандидаткой станет женщина, которая "желает мира в мире", "заинтересована в космосе и имеет возможность участвовать в подготовке к полету". Избранницу назовут в конце марта, поэтому у волшебных украинок еще есть шанс стать госпожой Маэдзавой.

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