Мільярдер із Японії Юсаку Маедзава став першим, хто придбав квиток на лайнер SpaceX. Його перепустка на борт космольоту дозволяє провести з собою ще 8 людей, однак для повного щастя йому бракує чарівної супутниці.

Для більшості з нас вихід у космос є недосяжною мрією. Навіть маючи достатньо грошей на придбання квитка, існують обмеження за фізичними параметрами, які можуть назавжди закрити шлях до зірок. Тим ціннішим є шанс зробити це безкоштовно!

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Фактично, це буде перший космічний райдшерінг. А подорож проходитиме в компанії заможних і знаменитих людей. 42-річний Юсаку Маедзава входить в список найбагатших японців зі статком майже у $3 млрд. Він є власником бізнесу з онлайн-шопінгу, спеціалізується на продажу одягу, а його сайт Zozo є найпопулярнішим у своїй категорії в Японії.

Маедзава придбав квиток на Big Falcon Rocket (BFR) – важкий пасажирський космічний лайнер, що здійснюватиме комерційні рейси на Місяць, а згодом і на Марс. Перший рейс “космічної маршрутки” запланований на 2023 рік, а до 17 січня цього року проходить реєстрація пасажирів. Із собою Маедзава має право узяти вісім компаньонів. Та найбільше йому бракує сердечної подруги.

Фото: Юсаку Маедзава та Ілон Маск на пресконференції SpaceX, BFR та його маршрут / Autoevolution

Усе це дуже схоже на сюжет для реаліті-шоу про знайомства, побачення та одруження – мільярдер-одинак вирушає в подорож до супутника Землі і шукає супутницю для себе. І не дарма, оскільки телевізійне шоу й справді буде створене за мотивами цієї історії та вийде на AbemaTV під назвою “Любителі повного місяця” (Full Moon lovers). Якщо шоу дублюватимуть українською, не уникнути каламбурів з “медовим місяцем”.

Таким чином, Маедзава шукає не лише приємної компанії для подорожі, а розраховує знайти собі супутницю на все життя. Завидний наречений зірок з неба не обіцяє, але каже, що любитиме одну жінку до кінця життя. Усім претенденткам пропонується заповнити анкету про себе на спеціальному сайті.



Ідеальною кандидаткою стане жінка, що “бажає миру у світі”, “зацікавлена у космосі та має змогу брати участь у підготовці до польоту”. Обраницю назвуть наприкінці березня, тож у чарівних українок ще є шанс стати пані Маедзавою.

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