Тюнинг на селе – то вещь особенная. Потому что вынужденная. А беднота везде одинаковая. И везде на выдумку быстра.

Достать запчасти к прадедовскому трактору где-то в отдаленном селе никто даже не пытается. С тем же успехом можно искать нефть в Карпатах. А вот достать сварочный аппарат – не проблема. Вместе с молотком и ключом на 12 он решает большую часть всех автослесарных проблем.

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Соединить скотчем кобылу со старым "Москвичем" - легко! Приварить пол-Запорожца к обломкам НЛО, упавшего на твоем поле? Раз плюнуть! Встроить в машину печку на дровах? Можно. А еще лучше, заменить мотор на газгенератор, хотя это уже более высокий уровень "кулибинства".

И, конечно же, селяне следят за новостями и тоже смотрели презентацию пикапа Tesla Cybertruck онлайн, а значит, Мыколы и Василии уже ладят в своих гаражах и сараях что-то похожее.

Порой, авторы шедевров сельского тюнинга увлекаются настолько, что переходят от корчетворения к настоящему кастомайзингу. Однако более “благородные” проекты народного тюнинга – это тема для отдельного рассказа.

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