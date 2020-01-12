Тюнінг на селі – то річ особлива. Бо вимушена. А біднота скрізь однакова. І скрізь на вигадку швидка.

Дістати запчастини до прадідового трактора десь у віддаленому селі ніхто навіть не намагається. З тим же успіхом можна шукати нафту в Карпатах. А от дістати зварювальний апарат – не проблема. Разом з молотком та ключем на 12 він вирішує більшу частину усих автослюсарних проблем.

Дивіться також: Тюнінг ЗАЗ: найбільша фото-галерея ЗАЗ 965, 966, 968, Таврія і Lanos у мережі

З'єднати скотчем кобилу зі старим "Москвічем" – легко! Приварити пів-Запорожця до уламків НЛО, що впав на твоєму полі? Раз плюнути! Вбудувати в машину пічку на дровах? Можна. А ще краще, замінити мотор на газгенератор, хоча це вже вищий рівень “кулібінства”.



І, звісно ж, селяни слідкують за новинами і теж дивились презентацію пікапа Tesla Cybertruck онлайн, а значить, Миколи та Василі вже ладнають у своїх гаражах і сараях щось схоже.

Часом, автори шедеврів сільського тюнінгу захоплюються настільки, що переходять від корчетворіння до справжнього кастомайзінгу. Однак більш “благородні” проекти народного тюнінгу – це тема для окремої розповіді.

Також цікаво: У цієї вантажівки здвоєний двигун ємністю 28 літрів, 12 компресорів і потужність у 3500 коней