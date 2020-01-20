Автосалон в столиці Бельгії – не наймасштабніший в Європі, однак це місто також де-факто є столицею Євросоюзу, тож протестувальники обрали для своєї акції саме його.

Деякі джерела повідомляють про затримання “до 300 активістів” організації Extinction Rebellion, однак подібний масштаб протесту був би просто катастрофічним для бельгійської поліції. І все ж протест проти “брехні заради продажу автомобілів” відбувся, як і числені арешти.

Дивіться також: Шість електрокарів перевірили на запас ходу в реальному житті, результати виявились несподіваними (відео)

Бельгійський портал RTBF називає найнижчу цифру – 100 затриманих, France24 та EuroNews – про 150, Reuters говорить про 185 протестувальників Extinction Rebellion, що опинились в руках поліції, а Head Topics піднімає планку до трьох сотень.

Extinction Rebellion – соціально-політичний рух, який використовує методи ненасильницької боротьби, виступаючи проти кліматичних змін, втрати біорізноманіття та ризику соціально-екологічного колапсу. Зародився у Великобританії в 2018 році. У ході протесту в Брюсселі учасники акції заявили про те, що автомобільна індустрія відіграє одну з провідних ролей в забрудненні атмосфери шкідливими речовинами та негативних змін клімату.

Протест відбувся лише через кілька днів після того, як Європейська Комісія оприлюднила ідеї, щодо фінансування свого флагманського проекту Green Deal, який має на меті зробити Євросоюз вільною від CO2 зоною до 2050 року, в тому числі завдяки трансформації автомобільної галузі.



Частина мітингувальників влаштувала цілий спектакл у павільйоні автошоу, однак активісти були швидко заблоковані поліцейськими. Відмічається, що під час затримань члени Extinction Rebellion не пручались арешту.

Також цікаво: Зарядити електромобіль стало дорожче, ніж залити повний бак бензину