Найбільша європейська мережа електричних зарядних станцій IONITY змінила порядок нарахувань за заправку електромобілів.

Починаючи з 31 січня 2020 року мережа з двохсот зарядних станцій Європи Ionity змінює порядок оплати за використання її послуг. З кінця січня в мережі електрозаправок, створеній автовиробниками BMW, Daimler, Volkswagen та Ford, плата буде нараховуватись не за сеанс заряджання, а за використану електроенергію. Якщо досі один сеанс заправки коштував 8 євро, то нові правила будуть враховувати, скільки електроенергії "візьме" електромобіль. До речі, за таким же принципом діють "швидкі" зарядки і в Україні.

Наприклад, якщо зараз за повну зарядку 62-кВт-год нового Nissan Leaf на Ionity треба сплатити всього 8 євро, то з 31 січня доведеться платити за тарифом 0,79 EUR / кВт * год, що в сумі вийде приблизно 50 євро. Цієї електроенергії має вистачити на 385 км (за офіційними даними виробника).

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За тих же 50 євро в Німеччині можете придбати приблизно 35 літрів бензину та заправити повний бак Golf VII 1.4 TSI. Цього буде достатньо, щоб проїхати по трасі понад 600 км (знову-ж-таки, за офіційними даними виробника).

Ionity попереджає, що для деяких власників електромоблів існують пільги та знижки, але навряд чи вони перекриють таку разючу різницю в пробігу.

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